استراحة الدوري المصري – بيراميدز (1)-(1) بلدية المحلة.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف فاخري لاكاي ضد مازيمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وبلدية المحلة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في تاسع جولات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق 45+1 جووول من وليد الكرتي ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق 43 عبد الله السعيد يضيع الركلة في السماء

ق 40 ركلة جزاااء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد ضد أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من كرة أرسلها محمد الشيبي

ق 32 جوووووول التعادل للبلدية عن طريق حسام أشرف

ق 20 جوووووول أول من فيستون ماييلي

انطلاق المباراة.

بيراميدز الدوري المصري بلدية المحلة
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