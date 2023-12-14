استراحة الدوري المصري – بيراميدز (1)-(1) بلدية المحلة.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 19:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وبلدية المحلة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في تاسع جولات الدوري المصري.
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ق 45+1 جووول من وليد الكرتي ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل
ق 43 عبد الله السعيد يضيع الركلة في السماء
ق 40 ركلة جزاااء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد ضد أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من كرة أرسلها محمد الشيبي
ق 32 جوووووول التعادل للبلدية عن طريق حسام أشرف
ق 20 جوووووول أول من فيستون ماييلي
انطلاق المباراة.
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