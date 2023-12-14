استراحة الدوري المصري – بيراميدز (1)-(1) بلدية المحلة.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وبلدية المحلة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في تاسع جولات الدوري المصري.

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ق 45+1 جووول من وليد الكرتي ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق 43 عبد الله السعيد يضيع الركلة في السماء

ق 40 ركلة جزاااء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد ضد أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من كرة أرسلها محمد الشيبي

ق 32 جوووووول التعادل للبلدية عن طريق حسام أشرف

ق 20 جوووووول أول من فيستون ماييلي

انطلاق المباراة.