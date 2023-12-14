مباشر الدوري المصري - المصري (1) (0) الزمالك.. جووول أوووول

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 45+6: جووول أوووول غيلاس قناوي يسجل الهدف الأول للمصري بتسديدة أرضية مباغتة.

ق 44: القائم يمنع وجاد يتعملق

ق 37: محمد طارق يعوض عمر جابر بسبب الإصابة.

ق 30: عواد يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام إلياس الجلاسي

ق 28: ركلة جزاء للمصري بعد تدخل قوي من عواد على رأس فخر الدين.

ق 22: عرضية من كريم العراقي وتمهيد الجلاسي وتسديدة من قناوي تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

الزمالك المصري في الدوري الدوري المصري
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