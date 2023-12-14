مباشر الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. البنك الأهلي (0)-(0) الجونة

تنطلق منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري بمواجهتي فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي أمام الجونة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات بينما فيوتشر سادسا بـ 12 نقطة من 7 مباريات.

أما الجونة ففي المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط من 7 مباريات، ويتذيل البنك الأهلي الترتيب بـ 3 نقاط من 8 مباريات.

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فيوتشر (1)-(0) سيراميكا كليوباترا

ق26 إلغاء ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق23 ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد من علي الفيل من عرضية صديق أوجولا

ق20 إصابة عمر كمال واللاعب يخرج متأثرا

ق17 جووووول أول من مروان محسن

ق14 علي الفيل يشتت الكرة من أمام زلاكا

ق8 محمود زلاكا يهدر انفرادا محققا لسيراميكا كليوباترا

انطلاق المباراة

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البنك الأهلي (0)-(0) الجونة

انطلاق المباراة

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