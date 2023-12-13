استراحة أبطال أوروبا - نيوكاسل (1) (0) ميلان.. دورتموند (0) (0) باريس.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

ميلان ونيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بين نيوكاسل وميلان، وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

وتأهل دورتموند لدور الـ16 برصيد 10 نقاط ويليه باريس سان جيرمان ثانيا برصيد 7 نقاط.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي ميلان رابعا.

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يذكر أن صاحب المركز الثاني سيتأهل لدور الـ 16 فيما سيتأهل الثالث لملحق الدوري الأوروبي ويودع الرابع المنافسات الأوروبية.

نيوكاسل × ميلان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أووووول.. جويلنتون يسجل الهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 24: لياو يسدد كرة مقوسة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 20: توموري يشتت من على خط المرمى أمام ألميرون

بداية اللقاء

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بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 24: كولو مواني ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 20: القائم يمنع فرصة باركولا

ق 17: نيكلاس سوله يشتت من على الخط ببراعة فرصة الهدف الأول لمبابي

ق 12: حارس دورتموند يتصدى لتسديدة فيتينيا.

ق 10: دوناروما يتصدى ويمنع الأول.

بداية اللقاء

ميلان نيوكاسل باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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