تشكيل مانشستر سيتي - ثنائي الشباب أساسي ضد النجم الأحمر في دوري الأبطال

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 19:20

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - لايبزج

يبدأ ميكاه هاميلتون أوسكار بوب ثنائي شباب مانشستر سيتي بشكل أساسي لأول مرة مع الفريق الأول عندما يواجه النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على النجم الأحمر في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي مبكرا مع لايبزج الألماني لدور الـ 16 بشكل مبكر.

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وقرر بيب جوارديولا المدير الفني لـ سيتي إراحة نجوم فريقه الأساسيين وفي غياب إرلينج هالاند المصاب.

وجاء تشكيل سيتي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ميكاه هاميلتون – جون ستونز – مانويل أكانجي – سيرخيو جوميز

الوسط: كالفين فيليبس – ماتيو كوفاشيتش – ماتيوش نونيز

الهجوم: أوسكار بوب – جاك جريليش - ريكو لويس

ويتصدر سيتي المجموعة برصيد 15 نقطة فيما يتذيل النجم الأحمر ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة وليس لديه آمل في الوصول للدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي ريد ستار دوري أبطال أوروبا
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