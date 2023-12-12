مباشر أبطال أوروبا – مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن.. يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

كيفن فولاند - يونيون برلين وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق71: جووووووول كومان يسجل الهدف الأول لبايرن.

ق49: تسديدة من برونو فيرنانديز مرت أعلى المرمى بكثير.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: إصابة ماجواير وجوني إيفانز يشارك بدلا منه.

ق31: تسديدة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة ارتطمت بالحائط البشري ومرت لخارج الملعب.

ق27: مرور رائع من ساني وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة لجمال موسيالا لكن دالوت شتت الكرة سريعا.

ق24: تسديدة قوية من لوك شو تصدى لها نوير وأبعدها لركلة ركنية.

ق10: تسديدة زاحفة من هاري كين تصدى لها أونانا.

انطلاق المباراة.

كوبنهاجن ضد جالاتا سراي

ق58: جوووووول لوكاس ليراجير يسجل الهدف الأول لكوبنهاجن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: هدوء في المباراة حتى الآن.

ق10: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق8: تسديدة من بيتر أنكرسن لاعب كوبنهاجن مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

المجموعة الثالثة

يونيون برلين ضد ريال مدريد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق89: جوووووووووووول داني سيبايوس يسجل الهدف الثالث لريال مدريد.

ق86: جوووووووووول التعادل ليونيون برلين عن طريق أليكس كرال.

ق72: جوووووووووووول خوسيلو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.

ق61: جوووووووول خوسيلو يدرك التعادل لريال مدريد برأسية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم يونيون برلين بهدف دون رد.

ق45+2: جووووووول يونيون برلين يسجل الهدف الأول عن طريق كيفن فولاند.

ق45: حارس يونيون برلين يتألق ويتصدى لركلة جزاء من مودريتش.

ق44: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على مدافع برلين.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا وسط ضغط من ريال مدريد.

ق16: رأسية من خوسيلو ارتطمت بالعارضة.

ق10: حارس يونيون برلين يتصدى لتسديدة من بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء.

ق1: كيبا يتصدى لفرصة خطيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

أبطال أوروبا مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ ريال مدريد
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