مباشر أبطال أوروبا – مانشستر يونايتد (0) - (0) بايرن.. يونيون برلين (0) - (0) ريال مدريد

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق10: تسديدة زاحفة من هاري كين تصدى لها أونانا.

انطلاق المباراة.

كوبنهاجن ضد جالاتا سراي

ق10: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

المجموعة الثالثة

يونيون برلين ضد ريال مدريد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق10: حارس يونيون برلين يتصدى لتسديدة من بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء.

ق1: كيبا يتصدى لفرصة خطيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

أبطال أوروبا مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ ريال مدريد
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