مباشر أبطال أوروبا – مانشستر يونايتد (0) - (0) بايرن.. يونيون برلين (0) - (0) ريال مدريد
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
المجموعة الأولى
مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ
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ق10: تسديدة زاحفة من هاري كين تصدى لها أونانا.
انطلاق المباراة.
كوبنهاجن ضد جالاتا سراي
ق10: مازال التعادل السلبي مستمرا.
انطلاق المباراة.
المجموعة الثالثة
يونيون برلين ضد ريال مدريد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق10: حارس يونيون برلين يتصدى لتسديدة من بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء.
ق1: كيبا يتصدى لفرصة خطيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة.
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