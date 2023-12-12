انتهت أبطال أوروبا – مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن.. يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد

سوسيداد يفرض التعادل على إنتر ويتصدر.. وبنفيكا يخطف بطاقة الدوري الأوروبي

ريال مدريد بالعلامة الكاملة في أوروبا بفوز مثير على برلين.. ونابولي يتأهل بالفوز على براجا

لم يقدم أي شيء.. يونايتد يخسر من بايرن ويودع كل المسابقات الأوروبية

جوارديولا: هالاند سيتدرب الخميس.. وموعد عودته غير معروف

النني يغادر مصابا في تعادل أرسنال.. وخبر سار لفرق الدوري الأوروبي بخروج إشبيلية

تشكيل أبطال أوروبا – بايرن بالقوة الضاربة ضد يونايتد

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