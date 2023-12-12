انتهت أبطال أوروبا – مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن.. يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
المجموعة الأولى
مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ
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نهاية المباراة بفوز بايرن بهدف دون رد.
ق71: جووووووول كومان يسجل الهدف الأول لبايرن.
ق49: تسديدة من برونو فيرنانديز مرت أعلى المرمى بكثير.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق40: إصابة ماجواير وجوني إيفانز يشارك بدلا منه.
ق31: تسديدة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة ارتطمت بالحائط البشري ومرت لخارج الملعب.
ق27: مرور رائع من ساني وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة لجمال موسيالا لكن دالوت شتت الكرة سريعا.
ق24: تسديدة قوية من لوك شو تصدى لها نوير وأبعدها لركلة ركنية.
ق10: تسديدة زاحفة من هاري كين تصدى لها أونانا.
انطلاق المباراة.
كوبنهاجن ضد جالاتا سراي
نهاية المباراة بفوز كوبنهاجن بهدف دون رد.
ق58: جوووووول لوكاس ليراجير يسجل الهدف الأول لكوبنهاجن.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق35: هدوء في المباراة حتى الآن.
ق10: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق8: تسديدة من بيتر أنكرسن لاعب كوبنهاجن مرت بجوار المرمى بقليل.
انطلاق المباراة.
المجموعة الثالثة
يونيون برلين ضد ريال مدريد
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين.
ق89: جوووووووووووول داني سيبايوس يسجل الهدف الثالث لريال مدريد.
ق86: جوووووووووول التعادل ليونيون برلين عن طريق أليكس كرال.
ق72: جوووووووووووول خوسيلو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.
ق61: جوووووووول خوسيلو يدرك التعادل لريال مدريد برأسية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الاول بتقدم يونيون برلين بهدف دون رد.
ق45+2: جووووووول يونيون برلين يسجل الهدف الأول عن طريق كيفن فولاند.
ق45: حارس يونيون برلين يتألق ويتصدى لركلة جزاء من مودريتش.
ق44: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على مدافع برلين.
ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا وسط ضغط من ريال مدريد.
ق16: رأسية من خوسيلو ارتطمت بالعارضة.
ق10: حارس يونيون برلين يتصدى لتسديدة من بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء.
ق1: كيبا يتصدى لفرصة خطيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة.