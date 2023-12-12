انتهت أبطال أوروبا - آيندهوفن (1)-(1) أرسنال

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

محمد النني لاعب أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آيندهوفن الهولندي ضد أرسنال الإنجليزي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

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نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق

ق 62: خروج النني ونزول أوديجارد

ق 50: جووووول التعادل

ق42 جووووول نيكيتاه

ق 30: تسديدة من النني في العارضة

انطلاق المباراة

أرسنال دوري أبطال أوروبا محمد النني
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