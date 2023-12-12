انتهت أبطال أوروبا - آيندهوفن (1)-(1) أرسنال
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 19:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آيندهوفن الهولندي ضد أرسنال الإنجليزي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
محمد النني
النادي : أرسنال
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نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق
ق 62: خروج النني ونزول أوديجارد
ق 50: جووووول التعادل
ق42 جووووول نيكيتاه
ق 30: تسديدة من النني في العارضة
انطلاق المباراة
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