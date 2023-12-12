استراحة أبطال أوروبا - آيندهوفن (0)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

محمد النني لاعب أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آيندهوفن الهولندي ضد أرسنال الإنجليزي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق42 جووووول نيكيتاه

ق 30: تسديدة من النني في العارضة

انطلاق المباراة

أرسنال دوري أبطال أوروبا محمد النني
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