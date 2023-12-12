تشكيل أبطال أوروبا – النني أساسي ضد أيندهوفن

يتواجد محمد النني لاعب أرسنال في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة أيندهوفن الهولندي اليوم الثلاثاء.

ويحل أرسنال ضيفا على أيندهوفن لملاقاته في الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الثانية في ملعب فيليبس.

ويلعب النني كأساسي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ مواجهة برشلونة في ملعب كامب نو منذ 16 مارس 2016.

وخاض بعدها خمس مباريات في الموسم التالي وكلهم كبديل.

وخاض لاعب منتخب مصر مباراة أخرى خلال الموسم الجاري مع أرسنال في دوري الأبطال ضد إشبيلية كانت أيضا كبديل.

وضمن أرسنال تصدره للمجموعة بعدما حصد 12 نقطة.

فيما يأتي أيندهوفن ثانيا بثماني نقاط.

ويحتل لانس المركز الثالث بخمس نقاط وأخيرا إشبيلية بنقطتين.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: جاكوب كيويور- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- سيدريك سواريس

في الوسط: جورجينيو- محمد النني- كاي هافيرتز

في الهجوم: لياندرو تروسارد- إيدي نيكيتياه- رييس نيلسون