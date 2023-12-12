اعتزال كيليني كرة القدم

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

كيليني في مباراته الأخيرة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي اعتزال أسطورته جورجيو كيليني كرة القدم نهائيا في عمر الـ39.

ولعب الإيطالي كيليني 561 مباراة مسجلا 36 هدفا وسعت الكثير من الأندية للتعاقد معه طوال مسيرته الكروية، لكن تمسك بالبقاء رفقة السيدة العجوز.

وانتقل إلى لوس أنجيلوس جالاكسي الأمريكي عندما وجد أنه لن يتمكن مواصلة اللعب في المستوى الأعلى لكرة القدم.

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وصل كيليني مع يوفنتوس مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017.

وكان قائدا لمنتخب إيطاليا في 2021 عندما توج الأتزوري ببطولة يورو 2020.

كيليني من الممكن عودته إلى يوفنتوس مرة ليشغل منصب فني أو إداري حسب بعض التقارير، فيعمل شقيق كلاوديو كيليني في يوفنتوس كمدير تقني للفريق الثاني نيكست جينيريشن.

وتوج المدافع المخضرم رفقة لوس أنجيلوس بكأس أمريكا.

وكذلك فاز مع يوفنتوس بـ9 مرات دوري إيطالي، و5 مرات دوري وكأس الإيطالي، وصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017 وكان لاعب الموسم في يوفنتوس موسم 2021-2022.

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