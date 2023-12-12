الأهلي وكولر ضمن المرشحين النهائيين في جوائز جلوب سوكر 2023

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 13:40

كتب : FilGoal

النادي الأهلي

وصل النادي الأهلي ومدربه مارسيل كولر للتصفيات النهائية للحصول على جوائز من جلوب سوكر 2023 من مجلس دبي الرياضي.

ويوجد عدة جوائز مختلفة لجلوب سوكر مثل أفضل لاعب ولاعبة في العام واللاعب المفضل للجماهير وأفضل نادي في الكرة للرجال والسيدات ومدير فني.

وكذلك أفضل لاعب ونادي في الشرق الأوسط، ويتواجد الأهلي ومدربه مارسيل كولر.

أخبار متعلقة:
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟ تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة

جائزة أفضل نادي في العالم

تواجد الأهلي وسط المرشحين النهائيين للتتويج بجائزة أفضل ناد في العالم ورفقته كل من:

الهلال السعودي

فلومينينسي البرازيلي

إنتر ميلان الإيطالي

اتحاد جدة السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي

برشلونة الإسباني

إشبيلية الإسباني

وكذلك تواجد الأهلي في جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط ورفقته كل من:

الهلال السعودي

اتحاد جدة السعودي

النصر السعودي

شباب الأهلي دبي

بينما المدير الفني السويسري كولر يتنافس رفقة أفضل مدربي العالم وهم:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

ليونيل سكالوني (الأرجنتيني)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

لوتشيانو سباليتي (منتخب إيطاليا)

سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)

تشافي هيرنانديز (برشلونة)

الأهلي ريال مدريد برشلونة إنتر ميلان
نرشح لكم
أفشة: حالة القلق للاعبين طبيعية.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية الشحات: تحقيق أرقام قياسية في مونديال الأندية يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم أول تعليق من بيرسي تاو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا محمود فتح الله: مستحيل أن نقدم مباراة كهذه ضد صنداونز بدون لاعبين كبار جدا بلوزداد: نتمنى التوفيق لـ الأهلي في مونديال أندية.. ويستحق لقب أفضل ناد في إفريقيا قنديل: جائزة بيرسي تاو نتيجة منظومة الأهلي.. وطموحنا الفوز بكأس العالم للأندية المنتخب الأولمبي يتبرع لأهل غزة جوائز الأفضل - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا
أخر الأخبار
تشيلسي يعلن إصابة جيمس في أوتار الركبة.. وهذا هو الحل لعدم تكرارها 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر فايد ينافس بيلينجهام وبيدري على جائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي وكولر ضمن المرشحين النهائيين في جوائز جلوب سوكر 2023 58 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟ ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور ساعة | الكرة الأوروبية
بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم