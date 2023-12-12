الأهلي وكولر ضمن المرشحين النهائيين في جوائز جلوب سوكر 2023

وصل النادي الأهلي ومدربه مارسيل كولر للتصفيات النهائية للحصول على جوائز من جلوب سوكر 2023 من مجلس دبي الرياضي.

ويوجد عدة جوائز مختلفة لجلوب سوكر مثل أفضل لاعب ولاعبة في العام واللاعب المفضل للجماهير وأفضل نادي في الكرة للرجال والسيدات ومدير فني.

وكذلك أفضل لاعب ونادي في الشرق الأوسط، ويتواجد الأهلي ومدربه مارسيل كولر.

جائزة أفضل نادي في العالم

تواجد الأهلي وسط المرشحين النهائيين للتتويج بجائزة أفضل ناد في العالم ورفقته كل من:

الهلال السعودي

فلومينينسي البرازيلي

إنتر ميلان الإيطالي

اتحاد جدة السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي

برشلونة الإسباني

إشبيلية الإسباني

وكذلك تواجد الأهلي في جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط ورفقته كل من:

الهلال السعودي

اتحاد جدة السعودي

النصر السعودي

شباب الأهلي دبي

بينما المدير الفني السويسري كولر يتنافس رفقة أفضل مدربي العالم وهم:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

ليونيل سكالوني (الأرجنتيني)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

لوتشيانو سباليتي (منتخب إيطاليا)

سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)

تشافي هيرنانديز (برشلونة)