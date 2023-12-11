جوائز الأفضل - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا

ظهر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في عام 2023.

محمد صلاح النادي : طرابزون سبور مصر

وكشف الاتحاد الإفريقي عن تشكيل أفضل اللاعبين لعام 2023 في قارة إفريقيا خلال حفل جوائز الأفضل في القارة الذي أقيم في المغرب.

وجاء تشكيل أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا كالآتي:

المرمى: أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا)

الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد)

الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي)

وجاء تشكيل الأفضل على مستوى السيدات كالآتي:

المرمى: أنديلي دلاميني (جنوب إفريقيا)

ميشيل ألواز (نيجيريا) - بامباني مباني (جنوب إفريقيا) - أوسيناتشي أوهالي (نيجيريا) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيأ)

الوسط: فاطيما تكناوت (المغرب) - ليندا ماتلهالو (جنوب إفريقيا) - ريفيلدي جين (جنوب إفريقيا)

الهجوم: باربارا باندا (زامبيا) - عزيزات أوشوالا (نيجيريا) - تابيثا تشاوينجا (مالاوي)