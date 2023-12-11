جوائز الأفضل - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا

الاثنين، 11 ديسمبر 2023 - 21:42

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح - مصر - غينيا

محمد صلاح - مصر - غينيا

ظهر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في عام 2023.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

مصر

وكشف الاتحاد الإفريقي عن تشكيل أفضل اللاعبين لعام 2023 في قارة إفريقيا خلال حفل جوائز الأفضل في القارة الذي أقيم في المغرب.

وجاء تشكيل أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا كالآتي:

أخبار متعلقة:
جوائز كاف - بيرسي تاو أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا جوائز كاف - الشناوي يخسر الجائزة.. ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا جوائز كاف - للمرة السادسة في التاريخ.. الأهلي أفضل ناد في إفريقيا جوائز كاف - كهربا يفوز بجائزة أفضل هدف في العام

المرمى: أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا)

الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد)

الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي)

وجاء تشكيل الأفضل على مستوى السيدات كالآتي:

المرمى: أنديلي دلاميني (جنوب إفريقيا)

ميشيل ألواز (نيجيريا) - بامباني مباني (جنوب إفريقيا) - أوسيناتشي أوهالي (نيجيريا) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيأ)

الوسط: فاطيما تكناوت (المغرب) - ليندا ماتلهالو (جنوب إفريقيا) - ريفيلدي جين (جنوب إفريقيا)

الهجوم: باربارا باندا (زامبيا) - عزيزات أوشوالا (نيجيريا) - تابيثا تشاوينجا (مالاوي)

جوائز كاف تشكيل الأفضل
نرشح لكم
وزارة الرياضة: مباراتا الزمالك والأهلي في إفريقيا على استاد القاهرة خبر في الجول - استاد القاهرة يطلب تأجيل زراعة البذرة الشتوية لما بعد لقاء الزمالك والإفريقي منافس الأهلي - الرجاء يعين مساعدا جديدا لـ خيميز أملا في تحسين النتائج 5 حكام مصريين في معسكر كاف قبل مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الجول يكشف كواليس غلق استاد القاهرة لزارعة البذرة الشتوية.. وموقف مباراة الزمالك عبد الرحيم العرجون رئيسا للجنة الحكام في المغرب منافس الأهلي - تقرير مغربي: الرجاء يمنح خيميز فرصة جديدة قبل إقالته كاف يعلن العودة إلى إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين.. ومواعيدها حتى 2033
أخر الأخبار
الثاني على التوالي.. غزل المحلة يفوز على أبو قير للأسمدة بهدف إكباد 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) بالاس.. بداية المباراة بعد قليل 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوفنتري يهزم سندرلاند بثلاثية.. وبورنموث يفوز على ليدز 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة محمود جهاد 20 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك – تصعيد 4 لاعبين من فريق الشباب استعدادا لـ وادي دجلة 24 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الثانية على التوالي.. برايتون يفوز على مانشستر سيتي ويواصل إشعال الصدارة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوليانو سيميوني: حققنا الفوز المطلوب بالدوري.. وسنواجه بايرن ميونيخ بلاعب إضافي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبومو: لم نخذل كاريك في مباراة تشيلسي.. وهذا هو الأمر الإيجابي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 ملف نهاية حفل الكرة الذهبية – هاري كين أفضل لاعب في العالم 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الزمالك في مجموعة نارية مع مولودية الجزائر والإفريقي 3 قرعة الكونفدرالية – الأهلي في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: عقوبات مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف.. وتحذير بالاستبعاد