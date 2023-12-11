مباشر كأس السعودية - الخليج (1)-(0) أبها.. جووووول أول

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

ينقل FilGoal.om تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج الذي يضم محمد شريف ضد أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات ربع النهائي.

وتنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهرا.

ويشارك محمد شريف بشكل أساسي مع الخليج.

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تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق30: فابيو مارتينيز يسجل الأول للخليج بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

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انطلاق المباراة

الخليج أبها محمد شريف
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