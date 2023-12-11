الأهلي: فحوصات طبية لـ عبد القادر وكريستو بسبب الإصابة

الاثنين، 11 ديسمبر 2023 - 11:22

كتب : حسام نور الدين

احتفال أحمد عبد القادر بهدفه ضد البنك

تعرض ثنائي فريق الأهلي، أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو لإصابة في مران السبت.

محمد الضاوي

النادي : الأهلي

أحمد عبد القادر

النادي : بيراميدز

الأهلي

ويخضع الثنائي لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تعرض عبد القادر وكريستو للإصابة في العضلة الخلفية خلال مران أمس الأول".

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وتابع "يخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة وتحديد البرنامجين العلاجي والتأهيلي".

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات أمس الأحد، بينما يخوض مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الإثنين قبل السفر للسعودية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السعودية اليوم الإثنين لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتبدأ البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته في مدينة جدة بمشاركة بطل إفريقيا.

ويواجه الأهلي يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري الفريق الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وبذلك يغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد ومحمد كريستو.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بكأس العالم للأندية.

ويمكن للأهلي تغيير أي لاعب قبل خوض أول مباراة له في البطولة بـ 24 ساعة حال تعرضه لإصابة قوية أو المرض بحسب لوائح البطولة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.

الأهلي أحمد عبد القادر كريستو
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