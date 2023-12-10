مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(3) جيرونا.. جوووووول الثالث

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

ق 81: جووووووول الثالث

ق 65: نزول يامين لامال وفيران توريس وأليخاندرو بالدي بدلا من كريستينسن وجواو فيليكس ورافينيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جيرونا 2-1

ق 40: جوووووول الثاني ميجيل بتسديدة قوية

ق 19: جووووول ليفاندوفسكي والتعادل بضربة رأسية

ق 12: جوووووول الأول عن طريق أرتيم دوفبيك

ق 3:فرصة خطيرة من برشلونة

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني جيرونا
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام جيرونا في قمة الجولة تأجيل مباراة غرناطة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني بسبب وفاة مشجع برشلونة يوضح إصابة مدافعه أنشيلوتي رغم التعادل: أنا سعيد بالنتيجة العادلة.. هل تريدونني أن أغضب؟ مؤتمر تشافي: جيرونا يمكنه الفوز بالدوري.. والإصابات ليست أزمة برشلونة وحده إيسكو كاد يطعن فريقه السابق.. ريال مدريد يتعثر بتعادل مع بيتيس وبقاء الصدارة في يد برشلونة انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1)-(1) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – براهيم دياز أساسي.. وكيبا على مقاعد البدلاء ضد بيتيس
أخر الأخبار
عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق 18 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - كانو يُسقط مودرن فيوتشر وينفرد لـ اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - وائل بدر مدربا لـ الزمالك ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - الزمالك يفكر في الاعتماد على الشباب في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
تريزيجيه: طبيب الفريق أخبرني بين الشوطين أنني سأسجل أمام غازي عنتاب ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(3) جيرونا.. جوووووول الثالث ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: حكمة أمريكية تدير افتتاح كأس العالم للأندية بين اتحاد جدة وأوكلاند 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل برشلونة - فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام جيرونا في قمة الجولة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا