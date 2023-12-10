مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) جيرونا.. فرصة أولى خطيرة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

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ق 3:فرصة خطيرة من برشلونة

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني جيرونا
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