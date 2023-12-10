انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1) (0) فيوتشر.. فوز أصحاب الأرض
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.
ويتصدر الفريقان الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.
ويأتي الهلال الليبي ثالثا برصيد 3 نقاط ويتذيل سوبر سبورت الترتيب بدون رصيد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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ق : جووول أووول.. عبدولاي كانو يسجل هدف التقدم لاتحاد العاصمة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: جنش يتألق أمام الطوفان الجزائري
ق 44: القائم الأيسر يمنع الهدف الأول
ق 42: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي اتحاد العاصمة
ق 23: مروان محسن يحول عرضية محمد فاروق بالكعب لفوق العارضة.
بداية اللقاء
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