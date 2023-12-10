الهدف الخامس في 5 مباريات.. تريزيجيه يسجل في شباك غازي عنتاب

سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر هدف تقدم فريقه طرابزون سبور في شباك غازي عنتاب بالدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ويلعب طرابزون ضد غازي عنتاب في الجولة 16 من الدوري التركي.

ويشارك تريزيجيه بشكل أساسي في المباراة وسجل هدف فريقه الأول الذي جاء في الدقيقة 48.

وجاء الهدف بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء وبضربة رأسية سكنت الشباك.

تريزيجيه وصل بذلك إلى هدفه رقم 5 في آخر 5 مباريات له بشكل عام مع فريقه ومع منتخب مصر.

وسجل تريزيجيه 3 أهداف مع منتخب مصر بواقع هدفين في سيراليون وهدف في جيبوتي.

وهدفين مع فريقه أمام كل من سيفاسبور وغازي عنتاب.

كما صنع تريزيجيه هدفا أمام سيفاسبور.

بشكل عام لعب تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم 10 مباريات سجل خلالها هدف وصنع هدفين.