مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) نيوكاسل.. ألميرون يهدر التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد نيوكاسل في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

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ق 33: بعد تمريرة خاطئة من بيدرو بورو وصلت إلى أنتوني جوردون ليمرر إلى ميجيل ألميرون ويضعه في موقف 1 على 1 مع جوليلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام لكن وضعها ألميرون ضعيفة أمسك بها الحارس الإيطالي.

ق 30: كاد أن يضتعف بابي ماتار سار النتيجة لتوتنام بعد عرضية أرضية جيدة من برينان جونسون لكن لم يسددها سار بأفضل طريقة لتبعد المرمى.

ق 26: جوووووووول ديستيني أودوجي يسجل الهدف الأول لتوتنام بعد توغل هيونج مين سون من الجهة اليسرى ويلعب عرضية أرضية ليسدد أودوجي الكرة في المرمى

ق 8: بن ديفيز ينقذ توتنام من تلقي الهدف الأول بعدما شتت عرضية أرضية من نيوكاسل كانت باتجاه مهاجمين ولكن ألحقها ديفيز قبلهما.

ق 6: تسديدة خطيرة وقوية من قبل برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل لكنذهبت الكرة أعلى المرمى قليلا.

بداية المباراة