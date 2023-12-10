مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) نيوكاسل.. إنقاذ رائع من بن ديفيز
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد نيوكاسل في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة.
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ق 8: بن ديفيز ينقذ توتنام من تلقي الهدف الأول بعدما شتت عرضية أرضية من نيوكاسل كانت باتجاه مهاجمين ولكن ألحقها ديفيز قبلهما.
ق 6: تسديدة خطيرة وقوية من قبل برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل لكنذهبت الكرة أعلى المرمى قليلا.
بداية المباراة
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