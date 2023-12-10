مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) لوتون

تشكيل سيتي - في غياب هالاند.. جوارديولا يهاجم لوتون بألفاريز وفودين

برونو: لا أعرف سبب السقوط بعد كل فوز

قبل أيام من كأس العالم للأندية.. هالاند يغيب عن صفوف سيتي

دروجبا يتحدث عن أحدث إنجازات صلاح: توقعت ذلك قبل 6 سنوات

تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

مواعيد مباريات الأحد 10 ديسمبر 2023.. بيراميدز ضد صنداونز ومانشستر سيتي لاستعادة الهيبة

إيمري عن 15 فوزا متتاليا على ملعب أستون فيلا: لم ولن أحققه مرة أخرى في مسيرتي

أرتيتا: لم يقدم أحد ما فعلناه أمام أستون فيلا.. ولا نستحق الخسارة