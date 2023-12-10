مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) لوتون

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لوتون تاون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحل حامل لقب الدوري الإنجليزي ضيفا على لوتون الصاعد حديثا ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

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انطلاق المباراة

مانشستر سيتي لوتون
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