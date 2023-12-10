مباشر دوري الأبطال - صنداونز (0)-(0) بيراميدز.. رأسية سهلة في يد الشناوي

يحل بيراميدز ضيفا على صنداونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجمع كل من بيراميدز وصنداونز ثلاث نقاط في أول جولتين بالمسابقة.

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ق33 رأسية من كيكانا ولكن سهلة في يد الشناوي

ق22 خروج بوطويل اضطراريا ونزول مورينا

ق14 هدف غير محتسب لكريم حافظ

ق8 تدخل قوي من فخري لاكاي ويتحصل على بطاقة صفراء

ق3 رأسية رمضان صبحي ولكن سهلة في يد ويليامز

انطلاق المباراة