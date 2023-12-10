انتهت دوري الأبطال - صنداونز (0)-(0) بيراميدز.. التعادل السلبي يسيطر

يحل بيراميدز ضيفا على صنداونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجمع كل من بيراميدز وصنداونز ثلاث نقاط في أول جولتين بالمسابقة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق90 احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع

ق89 طرد أسامة جلال في الدقيقة الأخيرة

ق80 هدف غير محتسب لشالويلي

ق77 تهديد جديد من بيراميدز ولكن تمر بسلام على صنداونز

ق71 مصطفى فتحي يمر ويمرر الكرة إلى لاكاي المنفرد بالشباك ويهدر بغرابة شديدة

ق69 نزول عبد الله السعيد ومصطفى فتحي بدلا من وليد الكرتي وكريم حافظ

ق60 الشناوي يتألق أمام كرة عرضية ويحاول شالويلي اللحاق بها ولكن إلى ركلة مرمى

ق55 تسديدة من ماسيكو وتسقط من يد الشناوي ولكن يتصدى لها قبل دخول المرمى

ق53 شالويلي يحول الركنية برأسية ولكن بجوار قائم الشناوي

ق52 ضغط من صنداونز وشالويلي يطالب بركلة جزاء

ق49 فرصة خطيرة لشالويلي ولكن حولها أحمد سامي إلى ركنية

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 رأسية من كيكانا ولكن سهلة في يد الشناوي

ق22 خروج بوطويل اضطراريا ونزول مورينا

ق14 هدف غير محتسب لكريم حافظ

ق8 تدخل قوي من فخري لاكاي ويتحصل على بطاقة صفراء

ق3 رأسية رمضان صبحي ولكن سهلة في يد ويليامز

انطلاق المباراة