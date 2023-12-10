مباشر مجموعة الزمالك - أبو سليم (0)-(0) سوار.. إهدار انفراد تام من أصحاب الأرض
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أبو سليم الليبي وسوار الغيني في الجولة الثالة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.
ويحتل أبو سليم المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل سوار المجموعة بدون نقاط، وساجرادا في الوصافة بـ3 نقاط، ويتصدر الزمالك بالعلامة الكاملة.
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ق 31: بيتير نوورا مهاجم أبو سليم يهدر انفرادا تاما بمومو كومباسا حارس مرمى سوار بعدما طالت منه الكرة ليخرج كومباسا ويمسك الكرة.
ق 20: تسديدة خطيرة من محمد كامارا مهاجم سوار بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى المرمى.
بداية المباراة
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