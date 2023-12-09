مؤتمر تشافي: جيرونا يمكنه الفوز بالدوري.. والإصابات ليست أزمة برشلونة وحده

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اعتقاده ان جيرونا خصمه القادم يمكنه الفوز بالدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "جيرونا كان متصدرا مفاجئا للجميع، ولكن ليس لي. يمكنهم التطلع للفوز بالدوري".

وأضاف "لن نغير الكثير. سنلعب بشجاعة وسنضغط. نحن في حالة جيدة ويجب أن نملك الاستمرارية في اللعب".

وأوضح "لا أعرف إن كان جيرونا سيغير الكثير. في الموسم الماضي قدموا لنا النموذجين، حيث لعبوا بهيمنة في ملعبنا ودافعوا من الخلف في ملعبهم. الفريق تحسن كثيرا عن العام الماضي".

وأكمل "نحن مستعدون للحالتين. حين تحلل أداء جيرونا تجد لديهم مدربا عظيما يملك نظام لعب مشابها لنا ولديهم ثقة كبيرة".

وتابع "نمر بفترة جيدة بعد الفوز على بورتو وأتلتيكو. لدينا مباراة الآن ضد منافس مباشر على الدوري يتقدم علينا بـ 4 نقاط، ولذلك من المهم أن نفوز".

وأخيرا عن الإصابات قال تشافي: "إنها جزء من كرة القدم. لدينا سوء حظ ولكن إذا نظرت للفرق الأخرى تجدهم يتعرضون للإصابات أيضا".

ويحتل جيرونا المركز الثاني مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أكثر، فيما يأتي برشلونة ثالثا برصيد 34 نقطة.