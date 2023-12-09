مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالجولة 16.
ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد فوز ليفربول وتصدره بشكل مؤقت برصيد 37 نقطة.
فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: مارتينيز يتصدى مجددا لتسديدة أوديجارد
ق 36: المدافع يشتت أمام المرمى الخالي ويمنع الأول لأرسنال
ق 32: مارتينيز يمنع تسديدة ساكا
⚽️🔥 آستون فيلا يفاجئ آرسنال بهدف مبكر سجله ماكجين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #استون_فيلا_ارسنال #PremierLeague pic.twitter.com/dwCwVv01MG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
ق 7: جووول.. جون مكجين يسجل الهدف الأول لأستون فيلا
بداية اللقاء
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