انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) ساجرادا.. فوز الأبيض

معتمد جمال: سنحسم موقف الثلاثي العائد من الإيقاف.. وتوقيع عقد تدريب الزمالك أمر طبيعي

المثلوثي: نفعل ما يسهل علينا المهمة.. وتعلمنا من الأخطاء السابقة

معتمدا على جمال.. الزمالك 9 من 9 لأول مرة قاريا منذ 8 سنوات بالفوز على ساجرادا