انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) ساجرادا.. فوز الأبيض

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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فوز الأبيض بهدف دون رد

ق 79: نزول سامسون بدلا من الجزيري

ق 70: خروج شيكابالا ونزول عمرو السيسي

ق 53: فرصة جديدة من زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة

نزول أوباما بدلا من نداي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووووول الأول من زيزو

ق 38: تسديدة باليسار من زيزو تمر أعلى العارضة

ق 17: تسديدة من شيكابالا يمسك بها الحارس

ق 5: متابعة من عبد الغني والحارس يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

الزمالك الكونفدرالية ساجرادا
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