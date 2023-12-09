انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) ساجرادا.. فوز الأبيض
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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فوز الأبيض بهدف دون رد
ق 79: نزول سامسون بدلا من الجزيري
ق 70: خروج شيكابالا ونزول عمرو السيسي
ق 53: فرصة جديدة من زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة
نزول أوباما بدلا من نداي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: جووووول الأول من زيزو
ق 38: تسديدة باليسار من زيزو تمر أعلى العارضة
ق 17: تسديدة من شيكابالا يمسك بها الحارس
ق 5: متابعة من عبد الغني والحارس يمسك بالكرة
انطلاق المباراة
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