مباشر الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (0) - (0) ليفربول.. انطلاق المباراة

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

هدف واحتفال فان دايك لصالح ليفربول أمام شيفيلد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وليفربول التي تقام في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

ليفربول صلاح كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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