مباشر الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (0) - (0) ليفربول.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وليفربول التي تقام في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.