مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0) (0) نابولي.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ونابولي في افتتاح الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 33 نقطة ويأتي نابولي خامسا برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: كفارا يهدر انفرادا صريحا

بداية اللقاء

يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي
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