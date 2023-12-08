مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) الرياض.. بداية المباراة
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الرياض في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الرياض في المركز الـ14 بـ16 نقطة.
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بداية المباراة
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