مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) الرياض.. بداية المباراة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الرياض في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الرياض في المركز الـ14 بـ16 نقطة.

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بداية المباراة

النصر الدوري السعودي كريستيانو رونالدو الرياض
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