مؤتمر عمر جابر: تأجيل لقاء الاتحاد في صالحنا.. وهذا الفارق بين معتمد وأوسوريو

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - سموحة - عمر جابر

الزمالك - سموحة - عمر جابر

كشف عمر جابر لاعب الزمالك الفارق بين توظيف معتمد جمال المدير الفني الحالي له وخوان كارلوس أوسوريو المدرب السابق للأبيض.

ويلتقي الزمالك وساجرادا غدا السبت في الكونفدرالية على استاد السلام.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي: "نتطلع للفوز وحصد الثلاث نقاط، وتأجيل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري جاء لمصلحة الفريق في ظل إجهاد بعض اللاعبين في الفترة الماضية".

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وأضاف "معتمد جمال وظفني في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة وهو يبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة، على العكس أوسوريو المدير الفني السابق وظفني فقط في خط الوسط".

وشدد "كرة القدم ليس لها كبيرا ويجب أن نتعلم من الدروس السابقة وألا ننخدع بالفوز الكبير على سوار الغيني قبل مباراة الغد أمام ساجرادا الأنجولي، ونتطلع لمواصلة الانتصارات حتى فترة توقف الدوري".

وتابع "نجحنا في زيادة الفاعلية الهجومية في الفترة الأخيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، ولابد من عدم استقبال أي أهداف في المباراة، ونتطلع لتحقيق البطولات لإسعاد الجماهير".

وأتم "الحالة المعنوية مرتفعة للاعبين، وهناك استقرار في غرفة الملابس، وتحسن النتائج يزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم، كما أن مساندة الجماهير ساعدت الفريق كثيرا في الفترة الماضية".

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه ساجرادا وأبو سليم الليبي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وخسر ساجرادا في المباراة الماضية من أبو سليم بنتيجة 1-0 بعد الفوز في الجولة الأولى على سوار بنتيجة 2-0.

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