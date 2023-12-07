أندريك يقود بالميراس لحسم لقب الدوري البرازيلي.. وسانتوس يهبط للمرة الأولى

قاد المهاجم الشاب إندريك -17 عاما- فريق بالميراس لحصد لقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخه.

واحتاج بالميراس لنقطة وحيدة من المباراة الختامية لحصد اللقب، وبالفعل تعادل الفريق أمام كروزيرو بهدف لكل منهما.

وسجل إندريك هدف بالميراس في الدقيقة 22، بينما خطف كروزيرو التعادل في الدقيقة 81.

واختتم بالميراس مسابقة الدوري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن جريميو صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن ينتقل إندريك مهاجم بالميراس الشاب إلى ريال مدريد في صيف 2024 بعد وصوله لسن الرشد 18 عاما.

وحقق إندريك لقبه الرابع بقميص بالميراس رغم أن عمره 17 عاما فقط، كما توج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية في تاريخه.

واختتم إندريك الدوري البرازيلي على قمة ترتيب هدافي بالميراس برصيد 11 هدفا.

كما شهدت الجولة الختامية سقوط سانتوس بعد الخسارة أمام فورتاليزا بهدفين مقابل هدف واحد، ليهبط سانتوس إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

ويعتبر سانتوس أحد أندية القمة في البرازيل وبين ثلاثة فرق لم يسبق لها الهبوط من قبل، وسبق ولعب له عدد من أساطير الكرة البرازيلية أبرزهم بيليه ونيمار.

وبات أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس ثاني أكثر مدرب تحقيقا للألقاب مع الفريق برصيد تسعة ألقاب في ثلاث سنوات فقط.

ويفصل فيريرا لقب وحيد عن معادلة الرقم القياسي والمسجل باسم أوسفالدو برانداو.

وأشارت تقارير برازيلية إلى أن أبيل فيريرا يقترب من الرحيل عن بالميراس عقب نهاية الدوري لينتقل لقيادة السد القطري ويصبح صاحب أعلى راتب لمدير فني في العالم.