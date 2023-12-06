انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. انتصار الشياطين الحُمر

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومبارة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: القائم يحرم برويا من هدف التعادل بعد رأسية.

ق89: تسديدة قوية من رييس جيمس مرت أعلى المرمى.

ق85: إنزو حاول تسديدة الكرة بالكعب لكنها مرت منه.

ق80: جارناتشو يهدر فرصة الهدف الثاني ليونايتد بعدما مرت التسديدة بجوار المرمى بقليل.

ق75: جارناتشو يهدر انفرادا تاما بعدما تباطأ في تسديد الكرة.

ق73: مكتوميناي يهدر انفرادا بعدما فضل إرسال عرضية بدلا من التسديد وجاءت بعيدة للغاية.

ق69: جووووووووووووول ثااااااان ليونايتد برأسية من مكتوميناي بعد عرضية من جارناتشو.

ق64: رأسية من مكتوميناي بعد ركلة ركنية لكن روبرت سانشيز تصدى له على مرتين.

ق62: مطالبات بركلة جزاء ليونايتد بداعي لمسة يد لكن الحكم والفيديو لا يحتسبان أي شيء.

ق61: تسديدة من أنتوني مرت لركلة ركنية.

ق55: تسديدة مقوسة من جارناتشو مرت بجوار المرمى.

ق49: رأسية من نيكولاس جاكسون مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: جووووووووول التعاااااادل لتشيلسي بتسديدة زاحفة من كول بالمر.

ق42: تسديدة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة مرت لركلة ركنية.

ق36: تسديدة زاحفة من مودريك مرت بجوار المرمى بقليل.

ق33: أونانا يتصدى لانفراد من نيكولاس جاكسون.

ق32: رأسية من مكتوميناي تصدى لها سانشيز على مرتين.

ق25: سترلينج يطالب بركلة جزاء بداعي عرقلة ليندلوف له لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق19: جووووووووول أووووووول ليونايتد عن طريق مكتوميناي.

ق19: تسديدة من أنتوني مرت لركلة ركنية.

ق18: تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز تصدى لها أونانا.

ق15: تسديدة من أنتوني من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها سانشيز.

ق12: القائم يحرم مودريك من هدف محقق.

ق9: روبرت سانشيز يتصدى لركلة الجزاء من برونو فيرنانديز.

ق8: ركلة جزاء ليونايتد بداعي عرقلة أنتوني.

ق8: الحكم يراجع الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء ليونايتد بداعي دهس إنزو لقدم أنتوني.

ق4: تسديدة من هويلوند تصدى لها روبرت سانشيز وحولها لركلة ركنية.

ق2: تسديدة من برونو فيرنانديز مرت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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