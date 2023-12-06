مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0) (0) ليفربول.. أوووه انفراد ضائع
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.
فيما يأتي شيفيلد في المركز الـ20 والأخير بخمس نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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ق 12: كيليهير يتألق ويمنع انفرادا لأرتشر
ق 9: عرضية لويس دياز وتسديدة على الطائر تمر أعلى العارضة.
ق 5: إصابة قوية للاعب وسط ليفربول ماك أليستر بعد تدخل من الخلف على الكاحل
بداية اللقاء
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