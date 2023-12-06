مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الداخلية.. القائم الأيمن يمنع الأول

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والداخلية في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، فيما يأتي برصيد 3 نقاط المقاولون العرب في المركز السابع عشر وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
الكشف عن محاولة مانشستر سيتي ضم ميسي قبل رحيله عن برشلونة.. وصاعقة روبينيو ويونايتد كاف يعلن طاقم تحكيم كيني لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال كرة سلة - قبل مواجهة الكبار.. مرتبط الأهلي يهزم سموحة التشكيل - غريب يقود هجوم الداخلية.. وفتحي يجاور نياس في المقاولون العرب

--

ق 14:القائم الأيمن يمنع تسديدة مهاب ياسر

بداية اللقاء

الدوري المصري الداخلية المقاولون العرب
نرشح لكم
التشكيل - غريب يقود هجوم الداخلية.. وفتحي يجاور نياس في المقاولون العرب قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري خبر في الجول - الزمالك يطلب تأجيل مباراة الاتحاد السكندري بعد قرار كاف مواعيد مباريات الأربعاء 6 ديسمبر.. مواجهات نارية في إنجلترا.. والدوري المصري عبد الرحمن مجدي: مفاوضات الزمالك؟ كامل تركيزي مع الإسماعيلي.. ونعمل في ظروف صعبة أحمد عادل: أشعر بالراحة في الإسماعيلي.. والجهاز الفني دعمني بشكل لا يصدق حمد إبراهيم: كنا في حاجة ماسة للفوز على البنك الأهلي قائمة الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم.. و3 غيابات أمام الزمالك
أخر الأخبار
Gaming – لعبة Avatar: Frontiers of Pandora تحصل على تقييمات متوسطة على Metacritic 11 دقيقة | Gamers
Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6 22 دقيقة | Gamers
حافلات مجانية لجماهير الأهلي للقاء بلوزداد في برج العرب 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بـ دوري أبطال إفريقيا 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر.. والملاعب المستضيفة 47 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الداخلية.. القائم الأيمن يمنع الأول 50 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن محاولة مانشستر سيتي ضم ميسي قبل رحيله عن برشلونة.. وصاعقة روبينيو ويونايتد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاف يعلن طاقم تحكيم كيني لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023