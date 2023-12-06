مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الداخلية.. القائم الأيمن يمنع الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والداخلية في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، فيما يأتي برصيد 3 نقاط المقاولون العرب في المركز السابع عشر وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

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ق 14:القائم الأيمن يمنع تسديدة مهاب ياسر

بداية اللقاء