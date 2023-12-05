مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) طلائع الجيش.. جووول محمد فتح الله

يقدم filGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ13 برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي طلائع الجيش في المرتبة الـ9 برصيد 11 نقطة.

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ق 26: جوووول ثاني لطلائع الجيش من تسديدة محمد فتح الله بعد أن تسلم الكرة من عرضية من ضربة حرة.

ق 21: جووول أول لطلائع الجيش عن رأسية من طريق كريم طارق نتيجة عرضية من ركلة ركنية.

ق 7: تدخل تقنية الفيديو بسبب لمسة يد على مهاجم طلائع الجيش جودوين شيكا أوكوارا.

ق 6: جوووول كريم طارق يسجل هدفا بعد ارتداد الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها مباشرة في مرمى بلدية المحلة لتسكن الشباك.

بداية المباراة