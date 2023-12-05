مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) طلائع الجيش.. جووول محمد فتح الله

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش

يقدم filGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ13 برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي طلائع الجيش في المرتبة الـ9 برصيد 11 نقطة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
تقرير: إصابة بونو لن تبعده عن صفوف الهلال السعودي سبورت: الاستقرار على خضوع تير شتيجن للجراحة.. وشكوك حول لحاقه بدوري الأبطال جورجينيو: صلاح أصعب منافس واجهته في الدوري الإنجليزي دفاعا عن تين هاج.. مانشستر يونايتد يمنع 4 وسائل إعلام من حضور مؤتمره الصحفي

_________________________________

ق 26: جوووول ثاني لطلائع الجيش من تسديدة محمد فتح الله بعد أن تسلم الكرة من عرضية من ضربة حرة.

ق 21: جووول أول لطلائع الجيش عن رأسية من طريق كريم طارق نتيجة عرضية من ركلة ركنية.

ق 7: تدخل تقنية الفيديو بسبب لمسة يد على مهاجم طلائع الجيش جودوين شيكا أوكوارا.

ق 6: جوووول كريم طارق يسجل هدفا بعد ارتداد الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها مباشرة في مرمى بلدية المحلة لتسكن الشباك.

بداية المباراة

بلدية المحلة طلائع الجيش أحمد عبد الرؤوف الدوري المصري
نرشح لكم
بمشاركة 4 فرق.. طرح تذاكر كأس السوبر المصري في الإمارات سامي: الفوز أمام فاركو مهم بعد غياب عن الانتصارات.. ورحيل حسام حسن غير صحيح مواعيد مباريات الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري تحقيق في الجول - طُرد من الإسماعيلي والآن تطارده أندية القمة.. من هو محمد عاطف جوهرة طنطا رئيس مودرن فيوتشر: الأهلي ليس الوحيد.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لضم عمر كمال خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة محمود متولي ومدة العلاج مودرن فيوتشر يكشف حقيقة انتقال عمر كمال إلى الأهلي وعرض الزمالك لضم ناصر ماهر خالد جلال: سيكون هناك حساب شديد للاعبين عقب الخسارة من سموحة
أخر الأخبار
منافس الأهلي المحتمل - جاياردو يتحدث عن الصعوبات التي تنتظره قبل كأس العالم للأندية 6 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة 4 فرق.. طرح تذاكر كأس السوبر المصري في الإمارات 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) طلائع الجيش.. جووول محمد فتح الله 46 دقيقة | الدوري المصري
دوكو يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في نوفمبر 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كادينا سير تكشف موعد عودة مدافع برشلونة.. وموقفه من السوبر الإسباني 54 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة بونو لن تبعده عن صفوف الهلال السعودي ساعة | سعودي في الجول
سبورت: الاستقرار على خضوع تير شتيجن للجراحة.. وشكوك حول لحاقه بدوري الأبطال ساعة | الدوري الإسباني
دفاعا عن تين هاج.. مانشستر يونايتد يمنع 4 وسائل إعلام من حضور مؤتمره الصحفي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر