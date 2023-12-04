مباشر أبطال آسيا - اتحاد جدة (1)-(1) سباهان.. التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني التي شهدت عودة أحمد حجازي من الإصابة في دوري أبطال آسيا.

تابع من هنا

---

ق 48 التعادل لسباهان أصفهان بواسطة رامين رضائيان

ق 45 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يتراجع عن قراره ويمنح إنذار لعبد الرزاق بداعي التمثيل

ق 44 ركلة جزاااء بعد عرقلة عبد الرزاق حمد الله من فرشاد أحمد زادة

ق 40 ركلة ركنية لسباهان على يسار مرمى الاتحاد، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد دانشكر برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

ق 25 ركلة ركنية للاتحاد على يمين مرمى سباهان، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فابينيو برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ق 16 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 14 جووول صالح العمري يسجل الأول بركلة حرة رائعة على أعلى يسار المرمى

بداية المباراة