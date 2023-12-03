مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتليتكو مدريد.. القائم يمنع الثاني

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق57. تسديدة أرضية من رافينيا ترتد من القائم.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: التحكيم؟ لن أجيب مثل أرتيتا.. وكرة القدم مثل الحياة كولوسيفسكي: الشوط الثاني كان لا يصدق.. ويجب أن نتعلم من المباراة بوستيكوجلو: كنا محظوظين في الشوط الأول.. ولم نلعب جيدا ضد مانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. أوبلاك يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الثاني من جواو فيليكس من أمام المرمى مباشرة بعد تمريرة جوندوجان.

ق28. جوووول أول لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس بعد انفراد بالمرمى ووضع الكرة من فوق أوبلاك.

ق12. عرضية من كوندي يقابلها ليفاندوفسكي مباشرة خارج المرمى.

ق5. أراوخو ينقذ فرصة الهدف الأول لأتليتكو من على خط المرمى.

ق1. رافينيا يهدر فرصة الهدف الأول لبرشلونة بعد توغل رائع في دفاعات أتليتكو.

بداية المباراة بعد قليل

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
التشكيل - جواو فيليكس أساسي مع برشلونة.. وثلاثي في دفاع أتليتكو أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة لأجل ما لم يحدث منذ أكثر من 17 عاما توديبو: برشلونة كان يمنعنا من لمس ميسي في التدريبات أنشيلوتي: كارباخال يعاني من حمل زائد.. ولا بديل لـ كروس الخامس على التوالي.. ريال مدريد يفوز على غرناطة بثنائية انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) غرناطة عودة خلال 6 دقائق.. جيرونا يقلب الطاولة على فالنسيا ويفوز بثنائية تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يعود لمركزه الأساسي.. ولونين يواصل المشاركة
أخر الأخبار
محمود علاء: نستطيع حصد بطولتين أو 3 لـ الزمالك هذا الموسم دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الزمالك يسحق سوار برباعية وينفرد بالصدارة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
ُGaming - إعلان Epic Games عن 3 ألعاب جديدة مشتقة من فورتنايت 44 دقيقة | Gamers
الثالثة على التوالي.. فرانكفورت يخسر من أوجسبورج بمشاركة مرموش 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
رائعة شيكابالا تقوده للمركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك في إفريقيا 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
زيزو يعادل أوباما في إفريقيا.. وحدث لأول مرة في الموسم الجاري أمام سوار 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - بسبب النجاح الذي فاق التوقعات.. فورتنايت تقرر إعادة الموسم الحالي ساعة | Gamers
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتليتكو مدريد.. القائم يمنع الثاني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر