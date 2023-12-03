انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (0)-(3) إنتر

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

إنتر ونابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة في الدوري الإيطالي نابولي ضد إنتر ميلان في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الكالتشيو.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي إنتر كوصيف برصيد 32 نقطة.

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انتهت

ق 85: جوووول ماركوس تورام يسجل الهدف الثالث ويقتل آمال نابولي، جاء بعد عرضية أرضية من خوان كوادرادو قابلها تورام بتسديدة في شباك نابولي.

ق 67: لاوتارو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد إضاعة فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من دينزل دومفريس.

ق 61: جوووول الثاني نيكولو باريلا بعد تمريرة عرضية من لاوتارو مارتينيز وصلت للاعب الوسط الإيطالي وراغ مدافعين من نابولي ودخل للـ6 ياردات وسدد في المرمى وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جووول تشالهان أوجلو يسجل الهدف الأول لإنتر من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 34: تسديدة قوية من ماتيو بوليتانو لاعب نابولي من خارج منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

ق 27: لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من دينزل دومفريس ويسددها في الزاوية القريبة.

ق 12: إلغاء هدفا لإنتر عن طريق ماركوس تورام بعدما أكدت تقنية الفيديو أنه كان من تسلل.

ق 2: إليف إلماس لاعب نابولي تسديدة صاروخية من بٌعد لكن يتصدى لها يان سومر حارس مرمى إنتر.

بداية المباراة

إنتر ميلان نابولي الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز
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