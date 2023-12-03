مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (0)-(0) إنتر.. إلماس يطلق صاروخا وسومر يتصدى
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة في الدوري الإيطالي نابولي ضد إنتر ميلان في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الكالتشيو.
ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي إنتر كوصيف برصيد 32 نقطة.
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ق 12: إلغاء هدفا لإنتر عن طريق ماركوس تورام بعدما أكدت تقنية الفيديو أنه كان من تسلل.
ق 2: إليف إلماس لاعب نابولي تسديدة صاروخية من بٌعد لكن يتصدى لها يان سومر حارس مرمى إنتر.
بداية المباراة
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