مباشر الكونفدرالية - سوار (0) (3) الزمالك.. جوووول الثااااالث

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

احتفال زيزو بهدف الزمالك ضد سوار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوار الغيني والزمالك في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أبو سليم وساجرادا، فيما يتذيل سوار الترتيب.

وتعد المباراة على ملعب سوار حيث يستضيفه الزمالك لخوض اللقاء في استاد السلام.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 51: العارضة تمنع هدفا للجزيري

ق 46: مشاركة عبد الغني بدلا من أوباما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جوووول الثااااني.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة

ق 8: جوووول أوووول زيزو يسجل برأسية بعد عرضية شيكابالا

بداية اللقاء

الزمالك تشكيل الزمالك سوار الكونفدرالية
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