مباشر الكونفدرالية - سوار (0) (3) الزمالك.. جوووول الثااااالث
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوار الغيني والزمالك في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية.
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أبو سليم وساجرادا، فيما يتذيل سوار الترتيب.
وتعد المباراة على ملعب سوار حيث يستضيفه الزمالك لخوض اللقاء في استاد السلام.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 51: العارضة تمنع هدفا للجزيري
ق 46: مشاركة عبد الغني بدلا من أوباما
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: جوووول الثااااني.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة
ق 8: جوووول أوووول زيزو يسجل برأسية بعد عرضية شيكابالا
بداية اللقاء
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