مباشر الدوري الألماني - أوجسبورج (1)-(0) فرانكفورت.. الشوط الثاني

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جوووول أول لأوجسبورج عن طريق فريدريك ينسن.

ق30. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق28. جووول أول لأوجسبورج عن طريق فيليكس أودوخاي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت أوجسبورج الدوري الألماني
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