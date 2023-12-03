عبد الوهاب يكشف موعد استضافة استاد القاهرة للمباريات

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 19:55

كتب : بسام أبو بكر

جمهور الأهلي في استاد القاهرة

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة موعد استضافة المباريات.

وتوقف استاد القاهرة عن استضافة المباريات من أجل تجديد أرضية الملعب.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com: "استاد القاهرة سيعود لاستضافة المباريات بدءا من الأول من يناير 2024".

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وأضاف "في حالة وجود مباريات وهو ما سيحدث بدءًا من يومي 27 و28 ديسمبر الحالي، سيتم فتح الاستاد لاستضافة المباريات في الدوري المصري".

وبذلك ستكون أول مباراة يستضيفها استاد القاهرة في الدوري محليا بدءا من الجولة العاشرة للمسابقة.

ويعد آخر مباراة استضافها استاد القاهرة مواجهة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز المنتخب بنتيجة 6-0.

وسبق أن كشف عبد الوهاب في وقت سابق غلق استاد القاهرة من أجل زراعة البذرة الشتوية.

وقال في وقت سابق للقناة الأولى: "لم يُغلق استاد القاهرة أي يوم في 2023، وكل ما نريده في الوقت الحالي فقط إغلاقه لمدة أسبوعين من أجل زراعة البذرة الشتوية والتي تحتاج لـ 15 يوما".

الدوري المصري استاد القاهرة
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