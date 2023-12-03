مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) (1) توتنام.. لا تضيع يا هالاند
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 18:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنام في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
وتبدأ المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل السماوي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة.
فيما تراجع توتنام للمركز السادس برصيد 26 نقطة بعدما خسر آخر 3 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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ق 13: أووووه.. هالاند يهدر بغرابة الهدف الثاني بعد عرضية سيلفا
ق 9: جوووووول التعادل.. سون يسجل بالخطأ في مرماه هدف التعادل
ق 7: جووووول كووووووري.. بينية رائعة من كولوسفسكي وانطلاقة مميزة من سون الذي انفرد وسجل الهدف الأول
ق 6: دوكو يسدد وفيكاريو يتصدى للكرة وتخرج لركنية.
بداية اللقاء
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