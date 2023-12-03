مباشر الكونفدرالية - الهلال بنغازي (1)-(0) مودرن فيوتشر.. العارضة تنقذ المضيف مرة أخرى

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن فيوتشر - أيمن الصفاقسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد هلال بنغازي الليبي في التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحتل مودرن فيوتشر وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي خلفه مباشرة هلال بنغازي الليبي بدون نقاط، الفريق الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عودة.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - أدار السوبر القاري من قبل.. الكشف عن حكم صنداونز وبيراميدز تريزيجيه يشارك في خسارة قاتلة لطرابزون رغم طرد دوناروما المبكر.. سان جيرمان يُسقط لوهافر في ملعبه الاتحاد الإفريقي يعلن تدشين مركز كاف للأبحاث

____________________________

ق 52: العارضة تنقذ الهلال للمرة الثانية بعد تسديدة من مهاجم مودرن فيوتشر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: تسديد أحمد عاطف لضربة حرة تمكن خالد المسماري حارس مرمى الهلال من التصدي لها وارتدت للاعب مودرن فيوتشر وأنقذ المسماري مرماه مرة أخرى.

ق 11: غنام محمد لاعب مودرن فيوتشر سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ارتطمت في العارضة.

ق 3: جوووول جعفر إدريس بعد رضية واستقبال الكرة وتسديدها مباشرة ليسكنها في مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مودرن فيوتشر.

بداية المباراة

هلال بنغازي مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية ليبيا مصر
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - أدار السوبر القاري من قبل.. الكشف عن حكم صنداونز وبيراميدز تشكيل مودرن فيوتشر - عاطف ومروان يقودان الهجوم أمام الهلال الليبي في الكونفدرالية مجموعة الزمالك - صاروخية عكاشة تكتب انتصارا لـ أبو سليم على ساجرادا مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سوبر سبورت الاتحاد الإفريقي يعلن تدشين مركز كاف للأبحاث انتهت منافسو الزمالك وفيوتشر - أبو سليم (1)-(0) ساجرادا.. سوبر سبورت (0)-(2) اتحاد العاصمة خبر في الجول - تحسن حالة ياسر إبراهيم.. وتفاصيل إصابته وموعد الفحص الطبي لاعب نواذيبو: لم يتوقع أحد أن نهزم بيراميدز.. واستغللنا الهدف المبكر
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - واتكينس ينقذ أستون فيلا من الخسارة.. وتعادل وست هام وبالاس 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) (1) توتنام.. هالاند يواصل الإهدار 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السر في أرنولد و4 تصويبات تحسم الملحمة.. ليفربول يهزم فولام بعودة استغرقت دقيقتين 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي ينجو من فخ الفيديو ويحقق فوزا مثيرا على برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - الهلال بنغازي (1)-(0) مودرن فيوتشر.. العارضة تنقذ المضيف مرة أخرى ساعة | الكرة الإفريقية
التشكيل - هالاند يقود ثلاثي هجوم مانشستر سيتي.. وثنائي دفاعي جديد في توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - أدار السوبر القاري من قبل.. الكشف عن حكم صنداونز وبيراميدز ساعة | الكرة الإفريقية
تريزيجيه يشارك في خسارة قاتلة لطرابزون 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر