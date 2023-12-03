مباشر الكونفدرالية - الهلال بنغازي (1)-(0) مودرن فيوتشر.. العارضة تنقذ المضيف مرة أخرى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد هلال بنغازي الليبي في التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحتل مودرن فيوتشر وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي خلفه مباشرة هلال بنغازي الليبي بدون نقاط، الفريق الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عودة.

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ق 52: العارضة تنقذ الهلال للمرة الثانية بعد تسديدة من مهاجم مودرن فيوتشر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: تسديد أحمد عاطف لضربة حرة تمكن خالد المسماري حارس مرمى الهلال من التصدي لها وارتدت للاعب مودرن فيوتشر وأنقذ المسماري مرماه مرة أخرى.

ق 11: غنام محمد لاعب مودرن فيوتشر سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ارتطمت في العارضة.

ق 3: جوووول جعفر إدريس بعد رضية واستقبال الكرة وتسديدها مباشرة ليسكنها في مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مودرن فيوتشر.

بداية المباراة