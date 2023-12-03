مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) فولام.. العارضة تمنع الثالث

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول ضد فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد فولام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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ق53. العارضة تمنع الثالث من داروين بعد تمريرة من صلاح وضعته في انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+9 صلاح ينفرد من الجهة اليمنى ويسدد بيمناه لكن لينو يتألق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 45+6 إلغاء الثالث بسبب التسلل. ركنية قابلها إيووبي برأسية تصدى لها كيليير وقابلها ريم في المرمى لكن من وضعية تسلل.

ق. 45+2 جووووول التعااادل لـ فولام عن طريق كيني تيتي

ق. 38 جووووووووول الثاااااني من تصويبة خراااافية لـ ماك أليستر.

ق. 28 كرة ثابتة نفذها تسيميكاس وقابلها جويل ماتيب برأسية فوق المرمى.

ق. 24 جوووول التعااادل. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها هاري ويلسون بلمسة في المرمى بين قدمي كيليير.

ق. 20 جوووووووووول أووووول رااااائع.. ترينت أرنولد يسجل ركلة ثابتة في المرمى بنجاح وبشكل رااائع.

لينو سيكمل المباراة برابطة رأس بسبب الإصابة.

لينو تعرض لإصابة قوية بعد التدخل مع لويس دياز، ويتلقى العلاج.

ق. 7 جوول أول لكن ملغي. تصويبة من سوبوسلاي تصدى لها لينو وتابعها لويس دياز لتصل إلى صلاح الذي يسجل لكن يلغى الهدف بسبب تسلل على دياز.

بداية المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي فولام
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