مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(0) مانشستر يونايتد.. جوووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

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ق 56 جوووول جوردون يسجل الأول بعد تمريرة من تريبيير

بداية الشوط الثاني

استراحة

بداية المباراة