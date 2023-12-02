مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - فولام ومانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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